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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursu yattı mı? İOKBS bursu ne kadar?

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursu ne zaman yatacak ve burs miktarı ne kadar olacak soruları gündeme geliyor. Öğrenciler ve veliler, bursların ne zaman yatacağı ve burs miktarının ne kadar olduğu konusunda bilgi arayışı devam ediyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ) bursu, öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla verilen bir burstur. Bursun yatıp yatmadığını ve burs miktarını merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ) bursu yattı mı? İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bursu Haziran ayı ödemelerinin 25'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursu yattı mı? İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS BURS ÖDEMESİ NEREDEN SORGULANIR?

İOKBS burs ödemeleri için e-Okul'a giriş yapılır. Menüde yer alan "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden İOKBS burs ödemesi görüntülenebilir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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