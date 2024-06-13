İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursu yattı mı? İOKBS bursu ne kadar?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ) bursu, öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla verilen bir burstur. Bursun yatıp yatmadığını ve burs miktarını merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ) bursu yattı mı? İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bursu Haziran ayı ödemelerinin 25'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

İOKBS BURS ÖDEMESİ NEREDEN SORGULANIR?

İOKBS burs ödemeleri için e-Okul'a giriş yapılır. Menüde yer alan "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden İOKBS burs ödemesi görüntülenebilir.