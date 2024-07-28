İlkin Aydın hangi takımda oynuyor? İlkin Aydın şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

İlkin Aydın hangi takımda? Milli voleybolcu İlkin Aydın'ın hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, İlkin Aydın hangi takımda? İlkin Aydın şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte İlkin Aydın hakkında bilgiler yazımızda...

İLKİN AYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İlkin Aydın, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Galatasaray'da smaçör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcudur. Daha öncesinde, İlbank ve TVF Spor Lisesi kulüplerinde forma giydi.

İLKİN AYDIN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

İlbank (2015-16)

TVF Spor Lisesi (2016-17)

Galatasaray (2017-günümüz)

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

İLKİN AYDIN'IN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI