Igor Tudor kovuldu mu?

57 yaşındaki deneyimli teknik adam Igor Tudor'un geleceği netlik kazandı. Peki, Juventus yönetimi Tudor'la yollarını ayırdı mı?

JUVENTUS'TA TUDOR DÖNEMİ SONA ERDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Igor Tudor ile 23 Mart tarihinde yaptığı anlaşmayı sonlandırdı. Kulüpten yapılan duyuruda, Hırvat teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı takım, 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak Udinese maçında sahaya geçici olarak Massimiliano Brambilla yönetiminde çıkacak.

SON SEKİZ MAÇTA GALİBİYET YOK

Tudor yönetimindeki Juventus, hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde son sekiz maçında da galibiyet sevinci yaşamadı. Bu kötü performans, yönetimin teknik kadroda değişikliğe gitmesinde etkili oldu.

JUVENTUS'UN LİG VE AVRUPA DURUMU

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, Serie A'da 12 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise yalnızca iki puan toplayarak 25'inci sırada yer alıyor.

TUDOR'UN KARİYER GEÇMİŞİ

46 yaşındaki Igor Tudor, daha önce Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 arasında Juventus'ta yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. İtalya'da Udinese, Verona ve Lazio gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan Tudor, Türkiye kariyerinde de dikkat çekmişti. Temmuz 2016'da Kardemir Karabükspor'un başına geçen deneyimli çalıştırıcı, Şubat 2017'de Galatasaray'ı yönetmeye başlamış ve Aralık 2017'de sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmıştı.