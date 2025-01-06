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Icardi Wanda Nara barıştı mı?

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan ve kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante'yle aşk yaşayan Wanda Nara, ilişkisiyle ilgili aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Icardi Wanda Nara barıştı mı?

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile olan ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Nara, boşanma sürecinde olduğu Icardi'yi Instagram'da yeniden takip etmeye başladı ve eski fotoğraflarını paylaştı. Peki, Icardi Wanda Nara barıştı mı?

ICARDİ WANDA NARA BARIŞTI MI?

Nara, ayrılığı paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ele olan fotoğrafını paylaşan Wanda , "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" ifadelerini kullandı.

L-Gante de Wanda Nara'yla birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaşarak "Bu roman ben olmadan çoktan bitmişti." notunu düştü.

Icardi Wanda Nara barıştı mı?

Icardi Wanda Nara barıştı mı?

ICARDI'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Ayrılık açıklamasının öncesinde de Wanda Nara, rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından Icardi ile birlikte çektirdiği fotoğrafları yeniden paylaşmıştı ve ünlü futbolcuyu Instagram'da yeniden takip etmeye başlamıştı.

Icardi Wanda Nara barıştı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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