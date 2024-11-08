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ICARDI SAKATLANMA ANI (VİDEO) Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?

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Ünlü futbolcu Icardi'nin sakatlanma anının videosu araştırılıyor. Sakatlık sonrası sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Icardi'nin sakatlık durumu ve sahalara dönüş süreci futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanma anı ve sonrasındaki durumu, futbol dünyasında büyük bir merak konusu oldu. Özellikle sosyal medyada, Icardi'nin sakatlandığı anın videosu hızla yayıldı ve pek çok futbolsever, Arjantinli yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağını sorgulamaya başladı. Galatasaray taraftarları, Icardi'nin iyileşme sürecinin hızlanması için dua ediyor ve takımın yıldız oyuncusunun en kısa sürede sahalara dönmesini bekliyor. Peki, Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak? Detaylar haberimizde...

ICARDI SAKATLANMA ANI

UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Galatasaray ile Tottenham, karşılaştı. Bir pozisyonda sakatlık yaşayan Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi (9) sedyeyle oyun alanından çıkarılmıştı.

ICARDI SAKATLANMA ANI (VİDEO) Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?

ICARDI SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

ICARDI SAKATLANMA ANI (VİDEO) Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?

ICARDI SAKATLANMA ANI (VİDEO) Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?
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