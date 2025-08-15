Icardi oynayacak mı? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Icardi forma giyecek mi?

Icardi oynayacak mı? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Icardi forma giyecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Icardi oynayacak mı?" sorusu, Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşması öncesinde en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Galatasaray, bugün saat 21.30'da RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dün yapılan son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda "Icardi oynayacak mı?" sorusunun yanıtı teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla netleşti. Peki, Icardi oynayacak mı? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Icardi forma giyecek mi? İşte detaylar...

ICARDI OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'nin henüz tam olarak hazır olmadığını ve Fatih Karagümrük maçında görev almayacağını açıkladı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakatlıkla geçiren yıldız futbolcu, takımla antrenmanlara başlamış olsa da sağlık ekibi risk almama yönünde karar verdi.

Icardi oynayacak mı? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Icardi forma giyecek mi?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA ICARDI FORMA GİYECEK Mİ?

Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'ın ileri ucunda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında iki gol ve bir asistle yıldızlaşan Barış Alper, bu maçta da en önemli gol silahı olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Babasının sokaktaki halini gören çocuğun kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.