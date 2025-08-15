Galatasaray, bugün saat 21.30'da RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dün yapılan son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda "Icardi oynayacak mı?" sorusunun yanıtı teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla netleşti. Peki, Icardi oynayacak mı? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Icardi forma giyecek mi? İşte detaylar...

ICARDI OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'nin henüz tam olarak hazır olmadığını ve Fatih Karagümrük maçında görev almayacağını açıkladı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakatlıkla geçiren yıldız futbolcu, takımla antrenmanlara başlamış olsa da sağlık ekibi risk almama yönünde karar verdi.

Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'ın ileri ucunda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında iki gol ve bir asistle yıldızlaşan Barış Alper, bu maçta da en önemli gol silahı olacak.