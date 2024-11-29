Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Wanda Nara ile boşanma sürecindeki Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Angela Burgos, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir...

ICARDI'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ve ayrılma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. İtalyan basını, Icardi'nin yeni sevgilisi olarak avukat Angela Burgos'u işaret etti. Corriere della Sera'nın haberine göre, Icardi ve Burgos'un bir ilişki yaşadığı öne sürülürken, Burgos'un güzelliği büyük ilgi topladı.