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Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli?

Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli?
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Ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi Angela Burgos kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, hayatında yeni bir sayfa açarak başka bir aşka yelken açtı. Peki, Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Angela Burgos kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Wanda Nara ile boşanma sürecindeki Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Angela Burgos, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir...

ICARDI'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ve ayrılma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. İtalyan basını, Icardi'nin yeni sevgilisi olarak avukat Angela Burgos'u işaret etti. Corriere della Sera'nın haberine göre, Icardi ve Burgos'un bir ilişki yaşadığı öne sürülürken, Burgos'un güzelliği büyük ilgi topladı.

Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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