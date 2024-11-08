ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR MU? Mauro Icardi nasıl sakatlandı, sağlık durumu ne?

Icardi futbolu bırakıyor mu? Icardi'nin sağlık durumu nasıl? Galatasaray, Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu. Ameliyat olması gereken Icardi'nin, sezonun kalan bölümünde sahalara dönmesinin mümkün görünmediği bildirildi. Icardi sezonu kapattı mı? Mauro Icardi nasıl sakatlandı, sağlık durumu ne? Detaylar haberimizdedir...

ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edildiğini duyurdu. Ameliyat olması gereken Icardi'nin sezonun kalan bölümünde sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ICARDI'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.