Hurşit Güneş kimdir? Hurşit Güneş hayatı ve biyografisi! Hurşit Güneş kaç yaşında, nereli?

Ekonomi gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hurşit Güneş merak konusu oldu. İşte Hurşit Güneş hakkında merak edilen Hurşit Güneş kimdir, Hurşit Güneş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HURŞİT GÜNEŞ KİMDİR?

Doğum: 23 Nisan 1957 (67 yıl yaşında), Ankara

Hurşit Güneş (d. 23 Nisan 1957, Ankara), Türk ekonomist ve siyasetçi. Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğludur.

1986 yılında Belçikada kurulan Avrupa Ekonomik Birliği'nin kurucu üyesi, 1990 yılında da doçent oldu. 1990 yılında iki meslektaşıyla Avrupa Birliği'nin Avrupa Entegrasyonu Proje Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında kurulan DYP-SHP koalisyon hükûmetinde Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'ye ekonomik konularda başdanışmanlık yaptı. Bu görevi sürecinde Rekabet ve Tüketici Yasa Tasarıları Komisyonu Başkanlığını yaparak bu yasaları hazırlattı.

1994 yılında Manchester Üniversitesi'nde (İngiltere) misafir öğretim üyeliği yapan Güneş 1996 yılbaşında profesörlüğe atandı. 1997-2002 döneminde yurt içinde ve yurt dışında 30'a yakın finansal kuruluşa danışmanlık yaptı. 2002-2007 arasında da uluslararası bir şirketin Türkiye'deki Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünde 25 yıl Para Teorisi, Para Politikası ve Bankacılık ile lisans-üstü düzeydeki Yüksek Makro Teorisi ve doktora düzeyindeki Seçilmiş Para Teorisi Konuları derslerini verdikten sonra, 2010 yılı başında da emekliye ayrılarak Bahçeşehir Üniversitesi'ne geçti.

2001-2010 döneminde ekonomik konularda köşe yazarlığı yaptığı Milliyet gazetesinden 26 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla CHP Parti Meclisine seçilince ayrıldı. Şimdiye dek 6 kitap, elliyi aşkın makale yayınlayan Hurşit Güneş 1990 yılında dinamik veri setine bağlı olan makro tahmin modeli geliştirmiş, yine benzer biçimde 1994 yılında Göksan Erdoğan ile birlikte dünyada bir ilk olan makromodele bağlı dinamik bankacılık simülasyonu (Bankers Challenge) tasarlamış, ayrıca 2002 yılında dünyada ilk defa Tüketici Güven Endeksi'ni gerçek zamanlı olarak geliştirmiştir.

4 Kasım 2010 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirilince Bahçeşehir Üniversitesi'nden de ayrıldı. 24. Dönem Kocaeli Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Türkiye-İsviçre ve Türkiye-İzlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.