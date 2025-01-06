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Hurda araçlarda ÖTV indirimi nedir? Hurda araç ÖTV indirimi hangi araçlarda var?

Hurda araçlarda ÖTV indirimi nedir? Hurda araç ÖTV indirimi hangi araçlarda var?
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Hurda araçların ÖTV indiriminden faydalanma koşulları merak ediliyor. Hurda araç ÖTV indirimi, belirli yaş ve üzeri araçları hurdaya ayırarak yerine yeni bir araç almayı planlayan vatandaşlara sağlanan bir indirimdir. Bu indirim, aracın yaşına, modeline ve hurda olma durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Hurda araç ÖTV indirimi, devletin çevreyi korumak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla sunduğu önemli bir teşvik. Bu uygulama sayesinde eski araç sahipleri, belirlenen kriterlere uygun şekilde araçlarını hurdaya ayırarak yeni bir araç alımında vergi avantajı elde edebiliyor. Peki, Hurda araçlarda ÖTV indirimi nedir? Hurda araç ÖTV indirimi hangi araçlarda var? Detaylar haberimizde...

HURÇA ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ NEDİR?

Hurda araç ÖTV indirimi, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek için yapılan bir düzenlemedir. Bu uygulama, belirli yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sunar. Araç sahipleri, hurda araçlarını ilgili kurumlara teslim ederek bu indirimden faydalanabilir.

Hurda araçlarda ÖTV indirimi nedir? Hurda araç ÖTV indirimi hangi araçlarda var?

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLARDA VAR?

Hurda araç indirimi genellikle 16 yaş ve üzeri araçlar için geçerli oluyor. Araçların belirlenen yaş kriterini karşılaması ve uygun belgelerle hurdaya ayrılması gerekiyor. Ancak, her yıl çıkarılan yeni teşvik paketleriyle bu yaş sınırı ve kapsam değişiklik gösterebiliyor. Hurda indirimi, genelde binek otomobiller, minibüsler ve kamyonet gibi araçları kapsar.

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