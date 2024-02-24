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Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir?

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Hull City - WBA maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı ne zaman?

24 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Hull City - WBA maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Hull City - WBA CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Hull City- WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City- WBA maçı ne zaman?

HULL CİTY - WBA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

24 Şubat 2024 tarihinde Hull City ile WBA arasındaki İngiltere Championship maçı, Türkiye saatiyle saat 15:30'da başlayacak. Maç ülkemizde herhangi bir televizyon kanalı üzerinden yayınlanmayacak. Karşılaşma Hull'daki KCOM Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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