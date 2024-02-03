3 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Hull City - Millwall maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Hull City - Millwall CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir?

HULL CİTY - MİLLWALL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hull City ile Millwall arasındaki İngiltere Championship maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de Hull'da, KCOM Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın yayınlanacağı bir kanal bilgisi de mevcut değil. Bu durumda, alternatif olarak resmi lig yayın haklarına sahip platformları veya spor kanallarını kontrol etmeniz önerilir. Maç saati 03 Şubat Cumartesi günü saat 18:00 olarak belirlenmiş ve Hull'da, KCOM Stadyumu'nda oynanacaktır.