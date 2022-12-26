Hull City - Blackpool maçı yayını yok mu, neden yok? Hull City - Blackpool ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TV'de var mı, yok mu?

Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından ligler yavaş yavaş başlıyor. Başlayan liglerden birisi de İngiltere Championship oldu. İngiltere Championship ligi maçlarından birisi de Hull City - Blackpool oldu. Peki, Hull City - Blackpool maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? Hull City - Blackpool ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...