Hollanda forması neden turuncu? Hollanda neden portakal renginde? #129300 #9917

Hollanda, Batı Almanya'ya kaybedilen '74 Finali ve Arjantin'e kaybedilen '78 finalinden sonra 3. kez çıktığı FIFA Dünya Kupası finalinde de kupayı kazanamayarak bu alanda ayrı bir rekor elde etti. Peki, Hollanda forması neden turuncu? Hollanda neden portakal rengindedir?

HOLLANDA FORMASI NEDEN TURUNCU?

Hollanda millî futbol takımı (Felemenkçe: Het Nederlands Elftal), Avrupa'nın en güçlü millî takımları arasında yer alır. 1988'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Hollanda millî takımının lakabı portakallardır. 3 kere FIFA Dünya Kupası finali oynamışlar üçünü de kaybetmişlerdir.

Hollanda, Batı Almanya'ya kaybedilen '74 Finali ve Arjantin'e kaybedilen '78 finalinden sonra 3. kez çıktığı FIFA Dünya Kupası finalinde de kupayı kazanamayarak bu alanda ayrı bir rekor elde etti.

Turuncu renginin ağırlığı, daha çok William the Silent olarak bilinen William of Orange'lı günlere dayanıyor. 16. yüzyılda İspanya'ya karşı verilen 80 yıllık savaştaki isyancıların başını çeken William'ın yandaşları, kırmızı renkli bayrağı şeflerinin onuruna resmi olmasa da turuncu renge çevirmişlerdi.

Hollanda bayrağının renkleri o günden bu yana kırmızı, beyaz ve mavi olarak kalsa da, turuncu rengi kraliyet ailesinin ve çeşitli ülke milli takımlarının rengi olarak kaldı.