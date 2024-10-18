Hepsiburada ne zaman kuruldu? Hepsiburada Türk şirketi mi?

Hepsiburada ne zaman, kaç yılında kuruldu? Türkiye'nin en büyük ve öncü online alışveriş sitelerinden biri olan Hepsiburada, kurulduğu günden bu yana Türkiye pazarında hizmet veriyor ve teknoloji odaklı çözümleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Hepsiburada Türk şirketi mi? Hepsiburada satıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

HEPSİBURADA NE ZAMAN KURULDU?

2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada, Türkiye'nin en önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Pazaryerindeki 101 bin iş ortağı ile 12 milyon aktif müşteriye ulaşan platform, 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar ABD Doları değerinde toplam satış hacmi (GMV) gerçekleştirdi.

Hepsiburada, yalnızca online alışveriş ile sınırlı kalmayıp HepsiJet, HepsiLojistik, Hepsipay, HepsiAd, HepsiGlobal, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat gibi farklı hizmetleri de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, 5 Aralık 2023 itibarıyla Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı.

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