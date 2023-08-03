Havalimanlarında bir dilim baklavanın fiyatını duyan arkasına bakmadan kaçıyor

Son dönemde birçok ürünün fiyatı artarken, özellikle havalimanlarındaki fiyatlar ise inanılmaz boyutlara ulaştı. Tatlı denince akıllara ilk gelen baklavanın bir dilimi havalimanlarında 308 TL'den satılmaya başlandı.

TL'deki değer kaybı, enflasyonun yüksek olması ve vergi artışları gibi nedenlerle birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düşmüş durumda. Birçok kişi çarşı pazarlardaki fiyatlardan dert yanarken, havalimanlarındaki fiyat artışları ise inanılmaz boyutta.

DİLİMİ 308 TL

Havalimanında çekilen ve sosyal medyada elden ele dolaşan bir fotoğraf, görenleri şaşkına çevirdi. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan baklavanın bir diliminin 308 TL olması "Yok artık" dedirtti.

İşte o fotoğraf: