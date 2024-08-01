Üye Girişi
Haberler

Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş kaç yaşına, nereli, branşı ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş kaç yaşına, nereli, branşı ne?

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo son 16 tur maçında milli boksör Hatice Akbaş, Echegaray ile mücadele etti. Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş kaç yaşına, nereli, branşı ne?

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

Doğum: 24 Haziran 2001 (23 yıl yaşında), Ankara

Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Hatice Akbaş Hatice Paris Gündem Yaşam Spor Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Bakmadan Geçme

Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş kaç yaşına, nereli, branşı ne? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne? Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşına, nereli, branşı ne? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 1-2 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1-2 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1-2 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 1-2 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 1 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1-2 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 1-2 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Pendik, Küçükçekmece, Esenyurt elektrik kesintisi! 1-2 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 1-2 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Çukurova, Yüreğir elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Sokak hayvanları yasası kedileri kapsıyor mu, kediler de uyutulacak mı?
1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title