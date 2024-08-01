Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo son 16 tur maçında milli boksör Hatice Akbaş, Echegaray ile mücadele etti. Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş kaç yaşına, nereli, branşı ne?

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

Doğum: 24 Haziran 2001 (23 yıl yaşında), Ankara

Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.