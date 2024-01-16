Ziraat Türkiye Kupasının heyecanla beklenen müsabakada Hatayspor ve Sakaryasporkarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Hatayspor ile Sakaryaspormaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Hatayspor- Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor- Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Sakaryaspor arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı, 16 Ocak Salı günü saat 17.00'da başlayacaktır.

HATAYSPOR SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?