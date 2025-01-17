Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı

Hakimlik sorgusunun ardından Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Netanyahu'yu bekleyen tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Hatayspor Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı? Hatayspor Galatasaray kadroları!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 20. haftasında futbolseverler dev bir mücadeleye tanıklık edecek. Peki, Hatayspor Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı? Hatayspor Galatasaray kadroları!

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Hatayspor Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, oynayamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

Hatayspor, Galatasaray ile yarın 20.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.

HATAYSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel ilk 11:

• Yunus Akgün

• V. Osimhen

• Barış Alper Yılmaz

• F. Muslera

• I. Jakobs

• D. Sanchez

• Kaan Ayhan

• Abdülkerim Bardakcı

• K. Demirbay

• L. Torreira

• D. Mertens

Hatayspor muhtemel ilk 11:

• F. Calvo

• Kerim Alıcı

• Abdulkadir Parmak

• L. Diack

• B. Boutobba

• V. Aboubakar

• Rui Pedro

• Erce Kardeşler

• Kamil Ahmet Çörekçi

• G. Kilama

• J. Fernandes

HATAYSPOR, GALATASARAY İLE YARIŞACAK

Hatayspor, Galatasaray ile yarın akşam saat 20.00'da Mersin Stadyumu'nda bir mücadele sergileyecek.

HATAYSPOR, KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYOR

Ligde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Hatayspor, geride kalan 18 maçta sadece 9 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor. Hücum hattında 16 gol bulan bordo-beyazlı ekip, savunmada ise 31 gol yiyerek sıkıntılı bir süreç geçiriyor.

Hatay temsilcisi, kümede kalma mücadelesinde hayati önem taşıyan bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Murat Şahin yönetimindeki ekip, güçlü rakibi karşısında sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.

Hatayspor Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı? Hatayspor Galatasaray kadroları!
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
img

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
img

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.