Hatayspor Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı? Hatayspor Galatasaray kadroları!

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Hatayspor Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, oynayamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

Hatayspor, Galatasaray ile yarın 20.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.

HATAYSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel ilk 11:

• Yunus Akgün

• V. Osimhen

• Barış Alper Yılmaz

• F. Muslera

• I. Jakobs

• D. Sanchez

• Kaan Ayhan

• Abdülkerim Bardakcı

• K. Demirbay

• L. Torreira

• D. Mertens

Hatayspor muhtemel ilk 11:

• F. Calvo

• Kerim Alıcı

• Abdulkadir Parmak

• L. Diack

• B. Boutobba

• V. Aboubakar

• Rui Pedro

• Erce Kardeşler

• Kamil Ahmet Çörekçi

• G. Kilama

• J. Fernandes

HATAYSPOR, GALATASARAY İLE YARIŞACAK

Hatayspor, Galatasaray ile yarın akşam saat 20.00'da Mersin Stadyumu'nda bir mücadele sergileyecek.

HATAYSPOR, KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYOR

Ligde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Hatayspor, geride kalan 18 maçta sadece 9 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor. Hücum hattında 16 gol bulan bordo-beyazlı ekip, savunmada ise 31 gol yiyerek sıkıntılı bir süreç geçiriyor.

Hatay temsilcisi, kümede kalma mücadelesinde hayati önem taşıyan bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Murat Şahin yönetimindeki ekip, güçlü rakibi karşısında sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.