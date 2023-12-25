Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Hatayspor - Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Hatayspor - Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor - Beşiktaş maçı Mersin'de, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.