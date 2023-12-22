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Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var?

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Hangi maç hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 22 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var?

Hangi maç hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler, 22 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var?

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

Azerbaycan Premier Ligi:

15:00: Qabala vs. Sabah Bakü - CBC Sport

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 3'üncülük Maçı:

17:30: Al Ahly vs. Urawa - TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

Suudi Arabistan Pro Lig:

18:00: Al Nassr vs. Al Ettifaq - S Sport Plus

İtalya Serie A:

20:30: Empoli vs. Lazio - S Sport Plus, S Sport 2

20:30: Sassuolo vs. Genoa - Yayın Yok

22:45: Monza vs. Fiorentina - Yayın Yok

22:45: Salernitana vs. Milan - S Sport Plus, S Sport 2

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Final:

21:00: Fluminense vs. Manchester City - TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

İngiltere Premier Lig:

23:00: Aston Villa vs. Sheffield United

Emir Ceran
Emir Ceran
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