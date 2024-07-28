Hande Baladın hangi takımda oynuyor? Hande Baladın şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

Hande Baladın hangi takımda? Milli voleybolcu Hande Baladın'ın hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Hande Baladın hangi takımda? Hande Baladın şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Hande Baladın hakkında bilgiler...

HANDE BALADIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Hande Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'nda smaçör olarak oynayan Türk voleybolcudur. Eczacıbaşı altyapısında yetişen voleybolcu sırasıyla; İzmir DSİ, Arkas, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Galatasaray'da forma giydi.

HANDE BALADIN'IN KARİYERİ

İzmir DSİ

Arkas

İzmir Büyükşehir Belediyespor

Eczacıbaşı II (2009-14)

Sarıyer Belediyespor (2014-15) (kiralık)

Eczacıbaşı (2015-18)

Galatasaray (2018-19) (kiralık)

Eczacıbaşı (2019-günümüz)

Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçiren oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takıma yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

2024 yılında adına çekilen "Baladın" isimli belgesel yayımlanmıştır.