Hamdi Ulukaya'nın kim olduğu, doğum tarihi ve memleketi gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, girişimcilik serüveni ve elde ettiği başarılar hakkında kapsamlı bilgiler bulabilirsiniz. Chobani markasını nasıl kurduğu, iş dünyasında nasıl büyük bir başarıya imza attığı ve uluslararası arenada kazandığı ödüller ile ilgili detaylar da haberimizde yer alıyor. Peki, Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya kaç yaşında, nereli? Hamdi Ulukaya hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya 1972 yılında İliç, Erzincan'da doğmuştur. Türk girişimci ve iş insanıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satılan süzme yoğurt markası olan Chobani'nin kurucusu, sahibi, yönetim kurulu başkanı ve CEO'sudur.

Erzincan'ın İliç ilçesinde süt hayvancılığı yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ulukaya, ilk eğitim yıllarını Erzincan'da geçirdi. Ardından Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldı. 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ulukaya, 1997 yılında University of Albany'de eğitimini sürdürdü.

2002 yılında, babasının tavsiyesi üzerine küçük bir beyaz peynir fabrikası kurarak iş dünyasına adım attı. Ancak gerçek başarısını, 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyindeki kapalı bir yoğurt fabrikasını satın alarak elde etti. Yoğurt üretimi konusunda herhangi bir deneyimi olmasına rağmen büyük bir risk alarak Chobani'yi kurdu ve kısa süre içinde bu markayı bir imparatorluğa dönüştürdü. 2011 yılı itibarıyla, Chobani ABD'nin en lider yoğurt markası haline geldi ve yıllık satışları sıfırdan 1 milyar doları aşarak önemli bir başarıya imza attı. ABD'de Yunan usulü süzme yoğurt, 2007 yılında sadece %1 pazar payına sahipken, 2013 yılı itibarıyla %50'nin üzerine çıktı.

2013 yılında, uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından "Dünyada Yılın Girişimcisi" olarak ödüllendirilen Ulukaya, sahip olduğu yoğurt imparatorluğunun başarısı ile milyarder oldu. 2024 yılı itibarıyla Forbes'e göre serveti 2,3 milyar dolara ulaşmıştır.