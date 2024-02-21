HALKA ARZ TAKVİMİ | Halka arz nedir? Halka arz şartları nelerdir?
HALKA ARZ TAKVİMİ | Halka arz nedir? Halka arz şartları neler? Halka arz, şirketlerin hisse senetlerini satışa çıkarması ve varlıklarını küçük paylara bölerek satışa sunması işlemidir. Birçok kişi halka arz olan şirketleri merak ediyor. Başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Halka arz takvimi açıklandı ve bu süreçte Oba Makarnacılık, Alves Kablo ve Limak Doğu Anadolu Çimento şirketleri yer alıyor.
Halka arz şirketlerin hisse senetlerini satışa çıkarmasıdır. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılması anlamına gelir. Peki, halka arz takvimi belli oldu mu? Halka arz şartları neler? Detaylar haberimizde...
HALKA ARZ TAKVİMİ
- Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
- Alves Kablo San. ve Tic A.Ş.
- Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.
HALKA ARZ ŞARTLARI NELERDİR?
- Sermayesini halka açmak isteyen şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu ile sözleşme imzalamak zorundadırlar. Şirket, SPK mevzuatına uygun hale getirildikten sonra halka arz edilebilirler.
- Şirketin merkez binası, genel faaliyetleri, piyasa değeri vb. özellikleri Borsa İstanbul ve SPK yetkilileri tarafından incelenerek bu kurumlara bilgi verilir. Bu verilerin uygunluğu kabul edildikten sonra şirketin halka arz işlemleri başlatılır.