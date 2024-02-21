HALKA ARZ TAKVİMİ | Halka arz nedir? Halka arz şartları nelerdir?

Halka arz şirketlerin hisse senetlerini satışa çıkarmasıdır. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılması anlamına gelir. Peki, halka arz takvimi belli oldu mu? Halka arz şartları neler? Detaylar haberimizde...

HALKA ARZ TAKVİMİ

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Alves Kablo San. ve Tic A.Ş.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.

HALKA ARZ ŞARTLARI NELERDİR?