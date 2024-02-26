Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, kaç hafta yok?

Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı? İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter forması giyen 30 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı merak ediliyordu. Peki Hakan Çalhanoğlu ne zaman sahalara dönecek, kaç hafta yok? İşte detaylar...

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI MI?

Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

25 Şubat günü oynanan Lecce-Inter karşılaşmasında forma giyemeyen ve maçı yedek kulübesinden tamamlayan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğundan hafif kas gerilmesi tespit edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU KAÇ HAFTA YOK?

30 yaşındaki orta sahanın durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği de belirtilirken, İtalyan basınında yer alan iddialara göre Hakan Çalhanoğlu, ligde oynanacak Atalanta ve Genoa maçlarında forma giyemeyecek.