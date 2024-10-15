Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden iptal oldu?

Hakan Çalhanoğlu'nun golü neden iptal oldu? Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun attığı penaltı golünün iptal edilmesinin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda'ya attığı gol neden iptal oldu merak edildi. Peki, Hakan Çalhanoğlu'nun golü neden iptal edildi? Detaylar!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PENALTI GOLÜ NEDEN İPTAL OLDU?

İzlanda Türkiye maçının 54. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı gol oldu. Ancak Hakan'ın ayağının kayması sonucu topa iki ayağıyla da dokunarak şut çekmesi sonucu çift dokunuş gerekçesiyle gol iptal edildi.

Görsel: TV8

PENALTI GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 54. dakikadaki penaltıda talihsiz bir olay yaşadı ve golden oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan A Milli Takım, İzlanda karşısında 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın ayağının kayması sonucu topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yapıldığını işaret etti. Sylwestrzak, bu nedenle penaltı golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.