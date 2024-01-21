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HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

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Bugün hava nasıl ve 21 Ocak kar yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu kar var mı ve hava durumu nedir merak ediliyor. İstanbul'a kar yağacak mı, hava nasıl olacağı sorgulanıyor. Hafta sonu 21 Ocak hava nasıl olacak ve kar yağacak mı merak ediliyor. Peki, Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Ülkemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bu hafta kar yağacak mı ve İstanbul'a kar yağacak mı gündeme geliyor. Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?

Doğu Karadeniz'de yağmur 1600 m üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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