Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL?

2025 yılında uygulanacak yeni GSS tutarı büyük önem taşıyor. GSS primlerinin belirlenmesinde, asgari ücretteki artış ve devletin sağlık hizmetlerine sağladığı destek etkili oluyor. Güncel verilere göre, bu yılki günlük GSS prim tutarı da açıklandı. Vatandaşlar, GSS priminin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? Detaylar haberimizde...

GÜNLÜK GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücretin duyurulmasının ardından işsizlik maaşından Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine birçok kalemde ödemeler ve ücretler de değişti. Günlük GSS primi, yüzde 30'luk artış sonrası 600,80 TL'den 781,04 TL'ye yükseldi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.