Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanda?

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup ederken, alınan bu galibiyetle ülke puanına da kritik bir katkı yaptı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanda? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması haberimizde!

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup ederken, alınan bu galibiyetle ülke puanına da kritik bir katkı yaptı. Çekya ile rekabet halinde olan Türkiye, Sparta Prag'ın kazandığı haftada sarı-lacivertlilerin de 3 puan almasıyla 9. sıradaki yerini korudu.

FENERBAHÇE'DEN ÜLKE PUANINA KRİTİK KATKI

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile 9. sıra için yarışıyor. İki ülke arasındaki puanlar birbirine oldukça yakın. Durum böyleyken Çekya ekibi Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Shamrock'u 2-0 mağlup ederek ülke puanını 33 bin 750 puana yükseltti. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de İsviçre ekibi Lugano karşısında deplasmanda aldığı galibiyet UEFA ülke puanına 0.200'lük katkı getirdi. Böylelikle Türkiye'nin puanı 33.800 oldu ve 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

7- Portekiz | 48.416 puan

8- Belçika | 42.400 puan

9- TÜRKİYE | 33.800 puan

10- Çekya | 33.750 puan

11- İsrail | 28.750 puan