GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 19 Ocak Gram, çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altın kaç TL?

Güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Arama motorlarında Gram, çeyrek ve cumhuriyet altının güncel durumu sorgulatılıyor. Peki, 19 Ocak Gram, çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altın kaç TL? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 28 dolar seviyesinde dengelendi.