Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve cumhuriyet altın kaç TL oldu merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen kullanıcılar tarafından altın fiyatları araştırılmaktadır. Arama motorlarında gram altın fiyatı sorgulatılıyor. Peki, gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybederek günü yüzde 1,39 düşüşle 1967 liradan tamamladı. Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1968 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 1993 dolardan tamamlayarak 4 Aralık'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Ons altının fiyatı şu dakikalarda yatay seyrediyor.