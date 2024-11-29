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GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 29 Kasım altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Altın, dünkü seansı %0,8'lik artışla kapatarak üç gündür süren yükselişle devam ettirdi. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 29 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 29 Kasım altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 29 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.963,4 TL, satış 2.964,2 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.723,0 TL, satış 4.841,1 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.446,0 TL, satış 9.682,2 TL.

GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.176,2 TL, satış 20.481,2 TL.

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