Gökhan Zan kimdir? Halk Tv konuğu Gökhan Zan kaç yaşında, nereli? Gökhan Zan biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gökhan Zan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gökhan Zan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Gökhan Zan kimdir? Gökhan Zan kaç yaşında, nereli? Gökhan Zan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÖKHAN ZAN KİMDİR?

Gökhan Zan, 7 Eylül 1981 yılında Antakya'da doğdu. stoper mevkiinde görev yapan Türk futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Gökhan Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı. 2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tuttu. Dardanelspor'la ligde 80 kez forma giyip; 10 kez fileleri havalandırdı. 2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı. 2008-09 sezonu sonunda kulüp tarafından sözleşmesi yenilenmeyince Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray forması ile ilk golünü 2010-2011 sezonunda 2.yarıdaki Kayserispor maçında 2. dakikada kaydetmiştir. Galatasaray, 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Zan'ın biten sözleşmesini 3 yıl uzattı. Gökhan Zan bu imza karşılığında Galatasaray'dan 700 bin euro garanti para ve maç başına 20 bin euro almaktadır.

Gökhan Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altı millî takımlarda görev aldı. Türkiye'yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden Zan, toplamda 42 kez millî formayı giyerken 1 gol kaydetti.