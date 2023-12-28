Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa mı etti? Gökhan Zan İYİ Parti'den neden istifa etti, sebebi ne?

İyi Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen eski futbolcu Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa mı etti sorusu, merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Gökhan Zan hakkındaki güncel haberlerler, gündeme gelenler nedeniyle araştırılıyor. Peki, Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa mı etti? Gökhan Zan İYİ Parti'den neden istifa etti, sebebi ne?

GÖKHAN ZAN İYİ PARTİ'DEN İSTİFA MI ETTİ?

Üst üste istifalarla sarsılan İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Hatay'ın ağır yıkıma uğradığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İyi Parti'ye katılan eski futbolcu Gökhan Zan, partisinden istifa etti. Genel seçimlerde Hatay 2. sıra milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Gökhan Zan, istifa kararının gerekçesinin Hataylıların sesini Meclis'te duyuramamak olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlar, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İyi Parti'ye, gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İyi Parti'ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim.