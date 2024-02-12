Gökhan Zam kimdir? Gökhan Zan nereli, kaç yaşında?

Genel seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk" sözleriyle adaylığını açıkladığı Zan ise "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısında bulundu. Detaylar haberimizde...

GÖKHAN ZAN KİMDİR?

Gökhan Zan (d. 7 Eylül 1981; Antakya), stoper mevkiinde görev yapan Türk futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir. Gökhan Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı. 2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tuttu. Dardanelspor'la ligde 80 kez forma giyip; 10 kez fileleri havalandırdı. 2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı. 2008-09 sezonu sonunda kulüp tarafından sözleşmesi yenilenmeyince Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray forması ile ilk golünü 2010-2011 sezonunda 2.yarıdaki Kayserispor maçında 2. dakikada kaydetmiştir. Galatasaray, 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Zan'ın biten sözleşmesini 3 yıl uzattı. Gökhan Zan bu imza karşılığında Galatasaray'dan 700 bin euro garanti para ve maç başına 20 bin euro almaktadır. Gökhan Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altı millî takımlarda görev aldı. Türkiye'yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden Zan, toplamda 42 kez millî formayı giyerken 1 gol kaydetti.

ADAY MI OLDU?

Gökhan Zan yaptığı açıklamada, TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu. Gökhan Zan, yakın zamanda da Türkiye İşçi Partisi'ne geçtiğini duyurmuştu. 6 Şubat depreminde Volkan Demirel ile birlikte büyük özveriyle çalışan Gökhan Zan, verdiği kararla Hatay belediye başkan adayı olduğunu duyurdu. Gökhan Zan yaptığı açıklamada,"Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısı yaptı.