Gökhan Çavuşdağ kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Gökhan Çavuşdağ kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı ise Gökhan Çavuşdağ. Gökhan Çavuşdağ kimdir? Gökhan Çavuşdağ nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÖKHAN ÇAVUŞDAĞ KİMDİR?

İşletmeci olduğu bilinen Gökhan Çavuşdağ, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayıdır.