Portekizli çalıştırıcı Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımına ,"O da çok büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, susup kabul ediyorum." dedi. GOAT nedir, futbolda GOAT ne demek (Jose Mourinho)?

GOAT NEDİR, FUTBOLDA GOAT NE DEMEK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turu ilk maçında sahasında yarın saat 20.45'te Anderlecht'i konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, "Ben özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde 26 tane aldığım kupayla gösterdim. 25 yıllık kariyerim benim ne olduğumu gösteriyor, bir maçla kariyerim etkilenmiyor, değişmiyor. Icardi bir GOAT. Sosyal medyada o çok büyük bir 'GOAT' olduğu için konuşmamayı tercih ediyorum" diye konuştu.

GOAT ANLAMI:

GOAT İngilizce de 'keçi' anlamına geliyor. Dünyaca ünlü ve başarılı sporculara GOAT denirken kendilerine keçi denmiyor. GOAT sadece bir kısaltma olarak kullanılıyor. GOAT'ı açacak olursak İngilizcede ''greatest of all time'''ın kısaltmasıdır. Yani goat'ın türkçe çevirisi ''Tüm zamanların en iyisi'' anlamına geliyor.