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Gizem Örge kimdir, kaç yaşında? Gizem Örge boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

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Milli voleybolcu Gizem Örge kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Gizem Örge hangi mevkide oynuyor ve Gizem Örge boyu kaç sorularına yanıt aranıyor. Peki, Gizem Örge kimdir?

Gizem Örge kimdir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Gizem Örge boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt aranıyor. Gizem Örge kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Gizem Örge kimdir, boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

GİZEM ÖRGE KİMDİR?

Hatice Gizem Örge, 26 Nisan 1993 yılında Ankara'da doğdu. Türk millî voleybolcudur. Fenerbahçe'de forma giymektedir. Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaşmıştır. Gizem Örge, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü almıştır. 2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Başarıları

Takım

2017, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi, 1.'lik

2016, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi, 2.'lik

2016, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi, 1.'lik

2011 Teledünya Türkiye Kupası, 1.'lik

2009 Yıldız Kızlar Avrupa Gençlik Olimpiyatları EYOF 2009, 1.'lik

2009 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası, 4.'lük

2008 Yıldız Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası, 1.'lik

Bireysel

2015 U23 Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"

2015 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

2016 Avrupa Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero"

2016 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

2018 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

2018 Avrupa Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero"

2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası "En İyi Libero"

2019 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

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