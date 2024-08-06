Gizem Örge kimdir, kaç yaşında? Gizem Örge boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

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GİZEM ÖRGE KİMDİR?

Hatice Gizem Örge, 26 Nisan 1993 yılında Ankara'da doğdu. Türk millî voleybolcudur. Fenerbahçe'de forma giymektedir. Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaşmıştır. Gizem Örge, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü almıştır. 2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Başarıları

Takım

2017, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi, 1.'lik

2016, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi, 2.'lik

2016, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi, 1.'lik

2011 Teledünya Türkiye Kupası, 1.'lik

2009 Yıldız Kızlar Avrupa Gençlik Olimpiyatları EYOF 2009, 1.'lik

2009 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası, 4.'lük

2008 Yıldız Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası, 1.'lik

Bireysel

2015 U23 Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"

2015 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

2016 Avrupa Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero"

2016 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

2018 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

2018 Avrupa Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero"

2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası "En İyi Libero"

2019 Türkiye Ligi "En İyi Libero"