GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ?

2024-2025 eğitim yılı içerisinde yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK tarafından online olarak alınıyor. Peki KYK başvuruları ne zaman başlayacak? merak edenler için bu sorunun cevabını haberimizde bulabilir.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK başvurularının YKS tercih sürecinin tamamen sona ermesinin ardından Ağustos ayı sonunda başlaması bekleniyor.