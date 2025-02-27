Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep FK Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı 4-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Gaziantep FK Fenerbahçe maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 16.00 itibariyle başlayacak.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı Gaziantep'te, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.