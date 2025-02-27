Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep FK Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep FK Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Gaziantep FK Fenerbahçe ZTK maçı kaç kaç? Gaziantep FK Fenerbahçe kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Gaziantep FK Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Gaziantep FK Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Gaziantep FK Fenerbahçe kaç kaç? Gaziantep FK Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Gaziantep FK Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı 4-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep FK Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Gaziantep FK Fenerbahçe maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 16.00 itibariyle başlayacak.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı Gaziantep'te, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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