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Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan?

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Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? Futbol puan durumlarına göre Türkiye 17 puanla liderliğini sürdürürken, Hırvatistan 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galler ise 12 puanla üçüncü sıradaki yerini koruyor. Peki, EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşte detaylar...

EURO 2024 futbol takımlarının puan durumları merak ediliyor. A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Galler- Türkiye maçı, 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Peki, EURO 2024 D grubu puan durumu nedir? Türkiye kaç puan, kaçıncı sırada? Detaylar haberimizde...

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

  1. TÜRKİYE 17
  2. HIRVATİSTAN 16
  3. GALLER 12
  4. ERMENİSTAN 8
  5. LETONYA 3

Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan?

GALLER- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler-Türkiye maçı, 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak.

GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler- Türkiye maçı, bu akşam TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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