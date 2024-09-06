Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan?

EURO 2024 futbol takımlarının puan durumları merak ediliyor. A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Galler- Türkiye maçı, 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Peki, EURO 2024 D grubu puan durumu nedir? Türkiye kaç puan, kaçıncı sırada? Detaylar haberimizde...

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE 17 HIRVATİSTAN 16 GALLER 12 ERMENİSTAN 8 LETONYA 3

GALLER- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler-Türkiye maçı, 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak.

GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler- Türkiye maçı, bu akşam TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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