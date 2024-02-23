Galatasaray UEFA Konferans ligi muhtemel rakipleri kim?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geliyor. Mücadelede 4-1'lik Prag üstünlüğü ile bitti. Peki, Galatasaray UEFA Konferans ligi muhtemel rakipleri kim?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geliyor. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan müsabaka, Exxen platformundan yayımlanıyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Galatasaray UEFA Konferans ligi muhtemel rakipleri kim?
GALATASARAY UEFA KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun Kura çekimi bugün yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli olacak.
Konferans Ligi kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.
Galatasaray ise 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.