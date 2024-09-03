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Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var?

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UEFA kadro bildirimi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar tarafından en geç, Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar yapılabilecek. Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan takımların kadrolarını en geç Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor. Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var?

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

UEFA kadro bildirimi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar tarafından en geç, Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar yapılabilecek.

GALATASARAY UEFA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Galatasaray UEFA kadrosu henüz netleşmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

GALATASARAY YOUNG BOYS KAMP KADROSUNDA KİMLER VARDI?

Kamp kadrosu şu şekildeydi:

Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var?

Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torrreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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