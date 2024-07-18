Galatasaray Trencin maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Trencin maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Trencin maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Trencin ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın Trencin ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Trencin maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Trencin Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI İLK 11

Galatasaray Trencin maçı 11'i şu şekildedir:

Jankat, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trencin maçını Spor Smart'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Trencin maçını Spor Smart'tan şifresiz izleyebilmeniz için D-Smart Spor Aile Paketi kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trencin maçı saat 20.30'da başlayacak.