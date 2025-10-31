Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Trabzon spor maçı için geri sayım başladı. Ligde zirve yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik mücadelede, iki köklü kulüp bir kez daha karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Trabzon spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Trabzon spor maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Galatasaray, sahasında Trabzon spor'u 1 Kasım 2025 Cumartesi günü konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bu kritik maç, sezonun şampiyonluk yarışında önemli bir viraj olarak görülüyor.

Galatasaray, ligin ilk 10 haftasında gösterdiği başarılı performansla zirveye yerleşmiş durumda. Trabzon spor ise yükselişini sürdürmek ve üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Dolayısıyla iki köklü kulüp arasındaki bu karşılaşma, hem takımlar hem de taraftarlar açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Trabzon spor arasındaki dev maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Akşam saatlerinde oynanacak olması, futbol keyfini ekran başında veya tribünde doruğa çıkaracak.

Maçın bu saatte başlaması, hem yayın akışı hem de taraftarların stada ulaşımı açısından ideal bir zaman olarak değerlendiriliyor. Akşamın prime time saatlerinde oynanacak bu karşılaşma, yüksek izlenme oranlarına ulaşması beklenen bir futbol şöleni olacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Trabzon spor arasında oynanacak olan bu büyük karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig yayın haklarının sahibi olan kanal, maç öncesi özel programlar ve maç sonrası analizlerle izleyicilere kapsamlı bir futbol deneyimi sunacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Trabzon spor maçı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak. İstanbul'un Seyrantepe semtinde bulunan bu modern stadyum, yaklaşık 52 bin seyirci kapasitesiyle Türkiye'nin en görkemli spor komplekslerinden biri olarak biliniyor.