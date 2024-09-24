Galatasaray PAOK maçı TRT 1'de şifresiz mi?

Galatasaray PAOK maçı şifreli mi? Galatasaray'ın PAOK ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak. Peki, Galatasaray PAOK maçı şifresiz mi? TRT 1'de daha önce yayınlanan milli maçlar şifreli idi. Galatasaray PAOK şifresiz mi, şifreli mi merak ediliyor. Detaylar...

GALATASARAY PAOK MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray PAOK maçı şifresiz ve kesintisiz şekilde TRT 1'den canlı yayınlanacak. TRT 1 güncel frekans bilgileri ile Galatasaray PAOK maçını şifresiz izleyebilirsiniz.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

GALATASARAY PAOK MAÇINI TRT 1 VERECEK Mİ?

Galatasaray PAOK maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçını TRT 1'den izleyebilirsiniz.