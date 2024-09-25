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Galatasaray PAOK hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray PAOK hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Galatasaray PAOK UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray PAOK maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray PAOK maçı yayın bilgisi!

Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray PAOK maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray PAOK maçı yayın bilgisi haberimizde!

GALATASARAY PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray PAOK maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray PAOK maçını TRT 1 şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1 güncel frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. TRT 1 güncel frekans bilgilerini ayarladıktan sonra TRT 1'i şifresiz ve canlı izleyebilirsiniz. Galatasaray PAOK maçını TRT 1 internet sitesi üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray PAOK maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY PAOK İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray PAOK maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY PAOK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray PAOK maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray PAOK hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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