FİBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray takımının maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda yer alan Galatasaray NEF takımı ilk maçını Filou Oostende ile yapacak. Deplasmanda mücadele edecek Galatasaray Basketbol Takımı'nın maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Galatasaray NEF- Oostende maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Oostende maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Oostende maçı şifreli mi?

Galatasaray NEF- Oostende maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu basketbolseverler tarafından araştırılıyor. FİBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, Oostende ile mücadele edecek. Taraftarlar ise maçın ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray NEF- Oostende maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Oostende maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Oostende maçı şifreli mi?

GALATASARAY NEF - OOSTENDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FİBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray takımının maçı Versluys Dome'da 5 Ekim Çarşamba günü saat 21:00'da oynanacak.

GALATASARAY NEF - OOSTENDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda yer alan Galatasaray NEF takımının Oostende ile olan maçı Tivibu Spor 2 ekranlarına şifreli olarak yayınlanacak.

8 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde grupta ilk iki sırayı alan takımlar son 16 gruplarına direkt olarak katılacak. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise Avrupa'da yoluna devam etmek için play-in oynayacaklar.

Galatasaray, Bu maçın ardından Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka mücadelesine hazırlanacak.