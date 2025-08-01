Futbol tutkunlarının merakla araştırdığı Galatasaray Lazio hazırlık maçı, hem TV hem dijital platformlarda yayınlanacak mı sorusuyla gündemde. Galatasaray Lazio hazırlık maçı, sarı-kırmızılı takımın yeni sezona hazır olup olmadığını gözler önüne serecek. Özellikle Galatasaray Lazio hazırlık maçı TV yayını şifresiz mi olacak sorusu sıklıkla soruluyor. Peki, Galatasaray Lazio hazırlık maçı TV100'de mi? Galatasaray hazırlık maçı canlı yayını!

GALATASARAY LAZIO HAZIRLIK MAÇI TV100'DE Mİ?

Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak hazırlık maçı, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Galatasaray Lazio hazırlık maçı, sarı-kırmızılıların sezon öncesi son ciddi sınavı olacak.

GALATASARAY LAZIO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Lazio hazırlık maçı, Türkiye'de TV100 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca isteyenler için dijital yayın alternatifi de sunuluyor. Galatasaray Lazio hazırlık maçı, S Sport Plus platformunda da ücretli olarak yayınlanacak. Ancak TV100 üzerinden herhangi bir abonelik ya da üyelik gerekmeksizin izlenebilecek.