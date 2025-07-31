Galatasaray- Lazio hazırlık maçı ne zaman sorusu, sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon öncesi yapılan hazırlık maçları arasında dikkat çeken bu karşılaşma, Galatasaray'ın form durumunu test etmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray-Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY-LAZIO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Lazio hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi saat 21:00'de oynanacak.

GALATASARAY LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranından yayınlanacak.

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11?853?MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Symbol Rate (SR): 25?000 ksym/s

FEC (Forward Error Correction): 3/4